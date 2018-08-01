Италия выдвинула заявку на проведение зимних Игр-2026

сообщил о решении выдвинуть совместную заявкуна проведение зимних2026 года, передает «Спорт-Экспресс».

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Решение было единогласно принято на 261 съезде организации.

Планируется, что Милан станет местом проведения соревнований по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, а Турин — по скоростному бегу на коньках и хоккею. Кортина– д'Ампеццо примет состязания по горнолыжному спорту.

Отметим, что Кортина д'Ампеццо уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1956 году, а Турин — в 2006-м.

Ранее стало известно о том, что на проведение Олимпиады-2026 будут претендовать Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Выборы столицы Игр-2026 пройдут на сессии МОК в сентябре 2019 года. 0