Италия выдвинула заявку на проведение зимних Игр-2026

Игры-2026 могут пройти в Италии
olympic.org
Решение было единогласно принято на 261 съезде организации.
Планируется, что Милан станет местом проведения соревнований по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, а Турин — по скоростному бегу на коньках и хоккею. Кортина– д'Ампеццо примет состязания по горнолыжному спорту.
Отметим, что Кортина д'Ампеццо уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1956 году, а Турин — в 2006-м.
Ранее стало известно о том, что на проведение Олимпиады-2026 будут претендовать Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).
Выборы столицы Игр-2026 пройдут на сессии МОК в сентябре 2019 года. 0