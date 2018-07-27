IAAF оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций () приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ().

Руне Андерсен athleticsweekly.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

Он отметил, что ВФЛА добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не обеспечила выполнение ключевых критериев. Речь идет о признании итогов расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, восстановлении деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и допуска WADA в Московскую антидопинговую лабораторию.

Таким образом, российские легкоатлеты продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним. членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 0