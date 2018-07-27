IAAF оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Руне Андерсен
athleticsweekly.com
Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.
Он отметил, что ВФЛА добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не обеспечила выполнение ключевых критериев. Речь идет о признании итогов расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, восстановлении деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и допуска WADA в Московскую антидопинговую лабораторию.
Таким образом, российские легкоатлеты продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Напомним. членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 0