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    IAAF оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

    Легкая атлетика
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Руне Андерсен
    Руне Андерсен
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    Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

    Он отметил, что ВФЛА добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не обеспечила выполнение ключевых критериев. Речь идет о признании итогов расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, восстановлении деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и допуска WADA в Московскую антидопинговую лабораторию.

    Таким образом, российские легкоатлеты продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

    Напомним. членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 0

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