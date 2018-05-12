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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

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    Льюис Хэмилтон
    На фото:Льюис Хэмилтон
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, установив новый рекорд трассы – 1.16,173.

    Вторым по итогам квалификации стал напарник британца Валттери Боттас, а тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», показал 18-й результат.

    Гран-при Испании. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,173
    2. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,040
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,132
    4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,439
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,643
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,645
    7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,503
    8. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,548
    9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,617
    10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,662
    11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,323
    12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.18,463
    13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.18,696
    14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,910
    15. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,098
    16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,923
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.19,493
    18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.19,695
    19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.20,225
    20. Брендон Хартли («Торо Россо»).

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