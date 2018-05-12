Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

Вторым по итогам квалификации стал напарник британца Валттери Боттас, а тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», показал 18-й результат.
Гран-при Испании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,173
2. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,040
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,132
4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,439
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,643
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,645
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,503
8. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,548
9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,617
10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,662
11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,323
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.18,463
13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.18,696
14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,910
15. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,098
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,923
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.19,493
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.19,695
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.20,225
20. Брендон Хартли («Торо Россо»).