Нурмагомедов хочет провести бой против Макгрегора или Порье

Российский боец UFCназвал имена соперников, с которыми хотел бы провести поединок.

Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой против Конора Макгрегора, однако если переговоры о проведении поединка не будут затягиваться, передает «Р-Спорт».

«Я думаю, он не будет с этим долго разбираться (с судебным делом). Если его Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишит лицензии, то мы же можем подраться в Лас-Вегасе, ну или где-то во дворе. У нас идут переговоры, но если они будут затягиваться…

Я не хочу, чтобы они долго затягивались. Нужно в этом году драться, семеро одного не ждут. Я хочу подраться с Конором. Если нет – дайте мне Дастина Порье. Или другого», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, ранее Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе.