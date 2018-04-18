ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Майгуров: Ситуация вокруг главы IBU пока не получила никакого развития

    Биатлон Допинг Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андерс Бессеберг
    На фото:Андерс Бессеберг
    Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров отметил, что ситуация, связанная с расследованием в отношении руководства организации пока не получила никакого развития.

    Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования

    На прошлой неделе полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами.

    Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание

    IBU сообщал, что основное внимание уделяется президенту союза Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг до окончания расследования покинул свой пост. Реш была отстранена от работы на время следствия.

    «Надо понимать, что обвинения, которые выдвинула австрийская полиция, выдвинуты не против IBU, а против двух конкретных лиц – президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш.

    Разумеется, хотелось бы прежде всего понять конкретность этих обвинений. То есть с одной стороны, они вроде бы конкретны, но за прошедшую неделю ситуация не получила никакого развития.

    Насколько мне известно, Андерс собирается нанимать, а возможно, уже нанял адвокатов, чтобы защищать свои честь и достоинство, и я полностью его в этом поддерживаю», — цитирует Майгурова «РИА Новости».

    Также Майгоров не считает, что в организации произойдут какие-то кардинальные перемены в случае смены руководства.

    «Все будет зависеть от того, кто именно войдет в состав исполкома, – все решения принимает именно он, а не президент.

    Большинство нынешних членов IBU – это адекватные, политически независимые люди. Не думаю, если честно, что возможные изменения повлекут за собой какие-то кардинальные перемены», — заявил он.

    Выборы нового президента и исполкома IBU пройдут на конгрессе, намеченном на начало сентября.

    Уже известно, что действующий президент союза Андерс Бессеберг не намерен выставлять свою кандидатуру на следующий срок.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    •
  • 13/04
    • Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild
  • 12/04
    • СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами
  • 12/04
    • ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
  • 12/04
    • Сборная России по тяжёлой атлетике на ОИ-2020 будет представлена двумя атлетами
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    В России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаЕвгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в ШвецииАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства
    Подробный разбор
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России
  • Итоги биатлонного сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 12:22
    • Коукалова не хочет возвращаться в биатлон
  • 16/04
    • Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не доверяем России
  • 16/04
    • Канадский фигурист Патрик Чан завершил карьеру
  • 15/04
    • Риккардо – победитель Гран-при Китая
  • 14/04
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая
  • 14/04
    • Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Китая
  • 13/04
    • Страхов стал победителем первого этапа многодневки в Португалии
  • 13/04
    • Фуркад: Надеюсь, Устюгова лишат золота, если история с допингом подтвердится
  • 13/04
    • Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild
  • 12/04
    • Драчев: Раз инициировали обыски в штаб-квартире IBU, значит, что-то есть
  • 12/04
    • Самуэльссон: Не хочу, чтобы IBU стала новой ФИФА
  • 12/04
    • Йоханнес Бе: Если информация о Бессеберге — правда, это позорное жульничество
  • 12/04
    • Бессеберг: Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне
  • 12/04
    • Сборная России по тяжёлой атлетике на ОИ-2020 будет представлена двумя атлетами
  • 12/04
    • Кравцов: Всё, что написано по поводу Евгения Устюгова, — неправда
  • 12/04
    • ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
  • 12/04
    • Выборы президента ОКР пройдут 29 мая
  • 12/04
    • Майгуров отказался занять пост главы IBU
  • 12/04
    • Фуркад: Я лишился некоторых побед из-за допингистов
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    • 12/04/2018 в 12:25
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ