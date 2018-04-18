Майгуров: Ситуация вокруг главы IBU пока не получила никакого развития

Первый вице-президент(IBU)отметил, что ситуация, связанная с расследованием в отношении руководства организации пока не получила никакого развития.

Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования

На прошлой неделе полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами.

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IBU сообщал, что основное внимание уделяется президенту союза Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг до окончания расследования покинул свой пост. Реш была отстранена от работы на время следствия.

«Надо понимать, что обвинения, которые выдвинула австрийская полиция, выдвинуты не против IBU, а против двух конкретных лиц – президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш.

Разумеется, хотелось бы прежде всего понять конкретность этих обвинений. То есть с одной стороны, они вроде бы конкретны, но за прошедшую неделю ситуация не получила никакого развития.

Насколько мне известно, Андерс собирается нанимать, а возможно, уже нанял адвокатов, чтобы защищать свои честь и достоинство, и я полностью его в этом поддерживаю», — цитирует Майгурова «РИА Новости».

Также Майгоров не считает, что в организации произойдут какие-то кардинальные перемены в случае смены руководства.

«Все будет зависеть от того, кто именно войдет в состав исполкома, – все решения принимает именно он, а не президент.

Большинство нынешних членов IBU – это адекватные, политически независимые люди. Не думаю, если честно, что возможные изменения повлекут за собой какие-то кардинальные перемены», — заявил он.

Выборы нового президента и исполкома IBU пройдут на конгрессе, намеченном на начало сентября.

Уже известно, что действующий президент союза Андерс Бессеберг не намерен выставлять свою кандидатуру на следующий срок.