Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин – 18-й

Второе время показал его напарник по команде финн Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Валттери Боттас на «Мерседесе».
Действующий чемпион мира и партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон стал четвертым, но из-за штрафа за замену коробки передач он будет стартовать пятью позициями ниже.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав восемнадцатое время и опередив напарника, Лэнса Стролла.
Гонка состоится 8 апреля и начнется в 18:00 по Москве.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,958
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,143
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,166
4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,262
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,440
6. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,371
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,400
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,612
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,916
10. Карлос Сайнс («Рено») +2,028
Не прошли в третий сегмент:
11. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,105
12. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.30,156
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.30,212
14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.30,525
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,530
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.31,063
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.31,414
19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.31,420
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.31,503.