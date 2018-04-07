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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин – 18-й

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    Себастьян Феттель
    На фото:Себастьян Феттель
    Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Бахрейна.

    Второе время показал его напарник по команде финн Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Валттери Боттас на «Мерседесе».

    Действующий чемпион мира и партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон стал четвертым, но из-за штрафа за замену коробки передач он будет стартовать пятью позициями ниже.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав восемнадцатое время и опередив напарника, Лэнса Стролла.

    Гонка состоится 8 апреля и начнется в 18:00 по Москве.

    Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

    1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,958
    2. Кими Райкконен («Феррари») +0,143
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,166
    4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,262
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,440
    6. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,371
    7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,400
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,612
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,916
    10. Карлос Сайнс («Рено») +2,028

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,105
    12. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.30,156
    13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.30,212
    14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.30,525
    15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,530
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.31,063
    18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.31,414
    19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.31,420
    20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.31,503.

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