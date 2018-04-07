Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин – 18-й

Немецкий пилот «Феррари»завоевал победу в квалификации гонки Гран-при Бахрейна.

Второе время показал его напарник по команде финн Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Валттери Боттас на «Мерседесе».

Действующий чемпион мира и партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон стал четвертым, но из-за штрафа за замену коробки передач он будет стартовать пятью позициями ниже.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав восемнадцатое время и опередив напарника, Лэнса Стролла.

Гонка состоится 8 апреля и начнется в 18:00 по Москве.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,958

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,143

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,166

4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,262

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,440

6. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,371

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,400

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,612

9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,916

10. Карлос Сайнс («Рено») +2,028

Не прошли в третий сегмент:

11. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,105

12. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.30,156

13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.30,212

14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.30,525

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Не прошли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,530

17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.31,063

18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.31,414

19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.31,420

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.31,503.