Сливко — болельщикам: Сидите дома и завидуйте молча

Российская биатлонисткаответила на критику в свой адрес со стороны болельщиков.

«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей).

А вам, друзья, спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин», – написала Сливко на своей странице в одной из социальных сетей.