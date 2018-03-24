Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й

Хэмилтон показал время 1 минута 21,164 секунды, вторым и третьим стали гонщики «Феррари» финн Кими Райкконен (1.21,828) и немец Себастьян Феттель (1.21,838).
Напарник Хэмилтона Вальттери Боттас разбил машину в третьем сегменте квалификации и остался на 10-м месте.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (1.24,922) не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и занял 19-е место.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:22,051
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023
7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368
9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413
10. Вальттери Боттас («Мерседес») — без времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692
12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853
13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005
14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230
15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786
Выбыли после первого сегмента:
16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532
17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556
18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636
19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922
20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.