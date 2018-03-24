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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й

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    Льюис Хэмилтон
    На фото:Льюис Хэмилтон
    Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

    Хэмилтон показал время 1 минута 21,164 секунды, вторым и третьим стали гонщики «Феррари» финн Кими Райкконен (1.21,828) и немец Себастьян Феттель (1.21,838).

    Напарник Хэмилтона Вальттери Боттас разбил машину в третьем сегменте квалификации и остался на 10-м месте.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин (1.24,922) не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и занял 19-е место.

    Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:22,051
    2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988
    6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023
    7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368
    9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413
    10. Вальттери Боттас («Мерседес») — без времени

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692
    12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853
    13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005
    14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230
    15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556
    18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636
    19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922
    20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.

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