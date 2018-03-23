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    Хэмилтон стал лучшим в первой практике в Австралии, Сироткин — 12-й

    Формула-1 Автоспорт
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    Льюис Хэмилтон
    На фото:Льюис Хэмилтон
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

    Хэмилтон проехал 27 кругов, лучший из которых — за 1 минуту 24,026 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Вальттери Боттас (29 кругов, +0,551 секунды). Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (26 кругов, +0,745).

    Россиянин Сергей Сироткин (25 кругов) из «Уильямса» стал 12-м, уступив лидеру 2,510 секунды. Другой гонщик «Уильямса» канадец Лэнс Стролл (30 кругов, +2,610) стал 15-м.

    Испанец Фернандо Алонсо из «Макларена» долгое время оставался в боксах из-за проблем с выхлопной системой, но затем сумел показать восьмой результат (16 кругов, +1,870).

    Формула-1. Гран-при Австралии. Первая практика

    1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) -1:24.026
    2. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.551
    3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.745
    4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.849
    5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.969
    6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.037
    7. Ромен Грожан (Haas) +1.704
    8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.870
    9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.896
    10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.456
    11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.468
    12. Сергей Сироткин (Williams) +2.510
    13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.557
    14. Эстебан Окон (Force India) +2.579
    15. Лэнс Стролл (Williams) +2.610
    16. Серхио Перес (Force India) +2.741
    17. Кевин Магнуссен (Haas) +3.009
    18. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.719
    19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.938
    20. Шарль Леклер (Sauber) +4.827.

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