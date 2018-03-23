Хэмилтон стал лучшим в первой практике в Австралии, Сироткин — 12-й

Британский пилот «Мерседеса»показал лучшее время в первой сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Хэмилтон проехал 27 кругов, лучший из которых — за 1 минуту 24,026 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Вальттери Боттас (29 кругов, +0,551 секунды). Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (26 кругов, +0,745).

Россиянин Сергей Сироткин (25 кругов) из «Уильямса» стал 12-м, уступив лидеру 2,510 секунды. Другой гонщик «Уильямса» канадец Лэнс Стролл (30 кругов, +2,610) стал 15-м.

Испанец Фернандо Алонсо из «Макларена» долгое время оставался в боксах из-за проблем с выхлопной системой, но затем сумел показать восьмой результат (16 кругов, +1,870).

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая практика

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) -1:24.026

2. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.551

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.745

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.849

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.969

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.037

7. Ромен Грожан (Haas) +1.704

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.870

9. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.896

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.456

11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.468

12. Сергей Сироткин (Williams) +2.510

13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.557

14. Эстебан Окон (Force India) +2.579

15. Лэнс Стролл (Williams) +2.610

16. Серхио Перес (Force India) +2.741

17. Кевин Магнуссен (Haas) +3.009

18. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.719

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.938

20. Шарль Леклер (Sauber) +4.827.