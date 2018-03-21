Сотскова: После Олимпиады было тяжело настроиться

Российская фигуристкаоценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира-2018, где она показала пятый результат.

Лидирует итальянка Каролина Костнер, второй идет еще одна представительница России — олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Короткой программой я довольна. После Олимпиады было тяжело настроиться. Но сейчас я стараюсь выходить на лед, забыв все, что было.

Сравнивать с Олимпиадой мою короткую сегодня нет смысла. На Олимпиаде был провальный прокат. Но и сегодня был неоптимальный прокат, я знаю, что могу больше.

Я всегда переживаю, волнуюсь, какие судьи покажут оценки. Сегодня не было исключением», — сказала Сотскова в эфире канала «Матч! Арена».