Сотскова: После Олимпиады было тяжело настроиться

Лидирует итальянка Каролина Костнер, второй идет еще одна представительница России — олимпийская чемпионка Алина Загитова.
«Короткой программой я довольна. После Олимпиады было тяжело настроиться. Но сейчас я стараюсь выходить на лед, забыв все, что было.
Сравнивать с Олимпиадой мою короткую сегодня нет смысла. На Олимпиаде был провальный прокат. Но и сегодня был неоптимальный прокат, я знаю, что могу больше.
Я всегда переживаю, волнуюсь, какие судьи покажут оценки. Сегодня не было исключением», — сказала Сотскова в эфире канала «Матч! Арена».