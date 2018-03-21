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    Сотскова: После Олимпиады было тяжело настроиться

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    Мария Сотскова
    На фото:Мария Сотскова
    Российская фигуристка Мария Сотскова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира-2018, где она показала пятый результат.

    Лидирует итальянка Каролина Костнер, второй идет еще одна представительница России — олимпийская чемпионка Алина Загитова.

    «Короткой программой я довольна. После Олимпиады было тяжело настроиться. Но сейчас я стараюсь выходить на лед, забыв все, что было.

    Сравнивать с Олимпиадой мою короткую сегодня нет смысла. На Олимпиаде был провальный прокат. Но и сегодня был неоптимальный прокат, я знаю, что могу больше.

    Я всегда переживаю, волнуюсь, какие судьи покажут оценки. Сегодня не было исключением», — сказала Сотскова в эфире канала «Матч! Арена».

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