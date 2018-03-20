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    Горшков: Никто не уговаривал Боброву и Соловьева приехать на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание
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    Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    На фото:Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    Глава ФФККР Александр Горшков заявил, что никто не давил на фигуристов Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева из-за их решения не выступать на чемпионате мира.

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    Напомним, что Боброва и Соловьев завершили сезон сразу после Олимпийских игр-2018.

    «Честно говоря, о том, что на чемпионат мира не поедут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, мы знали заранее – об этом еще в Пхенчхане сообщил тренер пары Александр Жулин: мол, они с ребятами посовещались и приняли такое решение.

    Об этом же, насколько помню, говорила журналистам и Катя. Пытаться давить на спортсменов после того, как решение озвучено, лично я не посчитал нужным. Просто отнесся к этому как к свершившемуся факту», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 21 по 25 марта.

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