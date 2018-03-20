Горшков: Никто не уговаривал Боброву и Соловьева приехать на ЧМ-2018

Время постолимпийского реванша. Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане
Напомним, что Боброва и Соловьев завершили сезон сразу после Олимпийских игр-2018.
«Честно говоря, о том, что на чемпионат мира не поедут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, мы знали заранее – об этом еще в Пхенчхане сообщил тренер пары Александр Жулин: мол, они с ребятами посовещались и приняли такое решение.
Об этом же, насколько помню, говорила журналистам и Катя. Пытаться давить на спортсменов после того, как решение озвучено, лично я не посчитал нужным. Просто отнесся к этому как к свершившемуся факту», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 21 по 25 марта.