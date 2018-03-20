Горшков: Никто не уговаривал Боброву и Соловьева приехать на ЧМ-2018

Глава ФФККРзаявил, что никто не давил на фигуристовиз-за их решения не выступать на чемпионате мира.

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Напомним, что Боброва и Соловьев завершили сезон сразу после Олимпийских игр-2018.

«Честно говоря, о том, что на чемпионат мира не поедут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, мы знали заранее – об этом еще в Пхенчхане сообщил тренер пары Александр Жулин: мол, они с ребятами посовещались и приняли такое решение.

Об этом же, насколько помню, говорила журналистам и Катя. Пытаться давить на спортсменов после того, как решение озвучено, лично я не посчитал нужным. Просто отнесся к этому как к свершившемуся факту», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 21 по 25 марта.