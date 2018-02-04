Бывший глава WADA раскритиковал решение CAS по российским спорстменам

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК)предложил внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи.

«Трудно делать выводы, пока мы не узнаем причины принятого решения... чтобы понять, на что они опирались, возможно, Родченков спутал некоторые факты. Но факты были подтверждены комиссией Ричарда Макларена, а затем комиссиями МОК Шмида и Освальда, и я не допускаю и тени сомнения, что их выводы верны.

Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб.

Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных "причудливых" интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS.

МОК получит основания для подачи апелляций в гражданские суды Швейцарии, если коллегия арбитров CAS превысила свои полномочия, или если окажется, что процесс ведется несправедливо, или если CAS вышел за пределы своей юрисдикции. Я выступаю за то, чтобы это тщательно проверить.

Если бы МОК спросил моего совета, я бы сказал, что эти дела не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, потому что детали важны. В каждом случае могут быть нюансы, поэтому торопиться нельзя», — заявил экс-глава WADA в интервью insidethegames.biz.

«Думаю, в России открывают шампанское и икру. В их глазах это тотальная победа. Это решение CAS доказало, что агрессивный подход — отрицать, отрицать, отрицать — может сработать, а в МОК не смогли это предвидеть и избежать того беспорядка, который сейчас творится», — добавил Паунд.