Совдир Федерации спортивной гимнастики США уйдет в отставку из-за секс-скандала

Совет директоров Федерации спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) ушел в отставку в полном составе после скандала с сексуальным насилием в национальной команде, информирует официальный сайт организации.

Напомним, в конце прошлого года суд США приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В среду суд приговорил его к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

«USA Gymnastics полностью принимает требования, которые были изложены в письме Олимпийского комитета США от 25 января. Мы высоко оцениваем возможность работы с комитетом для улучшения нашей организации, наших спортсменов и клубов. Мы понимаем, что выполнение требований поможет создать культуру расширения прав и возможностей женщин во всей организации, а также повысить вниманием к безопасности спортсменов и их благополучию», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник три члена совета директоров USA Gymnastics покинули свои посты — это председатель Пол Парилла, вице-председатель Джей Биндер и казначей Битси Келли. Теперь в федерации будет назначен временный совет, в состав которого войдут представители спортсменов; постоянный совет директоров будет избран в течение последующих 12 месяцев.