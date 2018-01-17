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    Николаев — 4-й на десятом этапе «Дакара»

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    Эдуард Николаев
    На фото:Эдуард Николаев
    Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев занял четвертое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар», но сохранил лидерство в общем зачете грузовиков.

    Экипаж Николаева, в который также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, на этапе общей протяженностью 797 км со спецучастком 373 км показал время 5 часов 54 минуты 3 секунды, уступив 22 минуты 14 секунд голландцу Тону ван Генугтену на Iveco (5:31.49). Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+ 33 секунды), третьим — белорус Сергей Вязович на МАЗе (+11 минут 9 секунд).

    Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева занял пятое место (+24.34), Дмитрий Сотников финишировал восьмым (+32.02), Антон Шибалов — 16-м (+2:39.17).

    В генеральной классификации отрыв Николаева от Вильягры сократился до 24 минут 44 секунд, Вязович (+3 часа 48 минут 30 секунд) вернулся на третье место, Мардеев — пятый (+4:25.40), Сотников – девятый (+6:05.01), Шибалов – 14-й (+10:01.53).

    «Дакар»-2018. Грузовики. 10-й этап

    1. Тон ван Генугтен (Iveco) — 5:31.49
    2. Федерико Вильягра (Iveco) +0.33
    3. Сергей Вязович («МАЗ») +10.55
    4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +22.14
    5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +24.34
    6. Артур Ардавичус (Iveco) +27.16
    7. Алексей Вишневский («МАЗ») +29.23
    8. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +32.02.

    У мотогонщиков первым стал австриец Маттиас Валькнер (KTM), вторым – чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna; +11.35), третьим — испанец Херард Гуэль (KTM; +16.21).

    В общем зачете на первое место вышел Валькнер, который опережает на 39 минут 42 секунды ближайшего преследователя испанца Хоана Барреду (Honda). Прежний лидер француз Адриен ван Беверен (Yamaha) вынужден был сняться с «Дакара» из-за травмы, полученной в результате падения.

    «Дакар»-2018. Мотоциклы. 10-й этап

    1. Маттиас Валькнер (KTM) — 4:52.26
    2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +11.35
    3. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +16.21
    4. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +21.24
    5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +23.14...
    14. Хоан Барреда Борт (Honda) +38.15...
    16. Кевин Бенавидес (Honda) +47.35.

    В классе внедорожников лучшим стал француз Стефан Петерансель (Peugeot). Второе время показал южноафриканец Жиниэль Де Вильерс (Toyota; +8.46), третье — испанец Карлос Сайнс (Peugeot; +13.07).

    В общем зачете первым идет Сайнс, вторым — Петерансель (+50.35), третьим — катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota; +1:12.46).

    «Дакар»-2018. Внедорожники. 10-й этап

    1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 4:43.46
    2. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +8.46
    3. Карлос Сайнс (Peugeot) +13.07
    4. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +19.11
    5. Бернхард тен Бринке (Toyota) +22.22
    6. Якуб Пшигонски («Мини») +23.42
    7. Сириль Депре (Peugeot) +24.30
    8. Орландо Терранова («Мини») +26.58
    9. Микко Хирвонен («Мини») +27.41
    10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +29.16.

    Среди квадроциклов первым на этапе стал аргентинец Николас Кавильяссо (Yamaha), вторым — его соотечественник Херемиас Фериоли (Yamaha; +2.06), третьим — чилиец Игнасио Касале (Yamaha; +6.23). В генеральной классификации лидирует Касале, опережая на 1 час 41 минуту 3 секунды Фериоли.

    «Дакар»-2018. Квадроциклы. 10-й этап

    1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 6:35.26
    2. Херемиас Фериоли (Yamaha) +2.06
    3. Игнасио Касале (Yamaha) +6.23
    4. Дмитрий Шилов (Yamaha) +10.18
    5. Марсело Медейрос (Yamaha) +15.59.

    Девятый этап «Дакара», который должен был пройти в понедельник между боливийским городом Туписа и аргентинской Сальтой, был отменен из-за плохих погодных условий.

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