Николаев — 4-й на десятом этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер»занял четвертое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар», но сохранил лидерство в общем зачете грузовиков.

Экипаж Николаева, в который также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, на этапе общей протяженностью 797 км со спецучастком 373 км показал время 5 часов 54 минуты 3 секунды, уступив 22 минуты 14 секунд голландцу Тону ван Генугтену на Iveco (5:31.49). Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+ 33 секунды), третьим — белорус Сергей Вязович на МАЗе (+11 минут 9 секунд).

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева занял пятое место (+24.34), Дмитрий Сотников финишировал восьмым (+32.02), Антон Шибалов — 16-м (+2:39.17).

В генеральной классификации отрыв Николаева от Вильягры сократился до 24 минут 44 секунд, Вязович (+3 часа 48 минут 30 секунд) вернулся на третье место, Мардеев — пятый (+4:25.40), Сотников – девятый (+6:05.01), Шибалов – 14-й (+10:01.53).

«Дакар»-2018. Грузовики. 10-й этап

1. Тон ван Генугтен (Iveco) — 5:31.49

2. Федерико Вильягра (Iveco) +0.33

3. Сергей Вязович («МАЗ») +10.55

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +22.14

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +24.34

6. Артур Ардавичус (Iveco) +27.16

7. Алексей Вишневский («МАЗ») +29.23

8. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +32.02.

У мотогонщиков первым стал австриец Маттиас Валькнер (KTM), вторым – чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna; +11.35), третьим — испанец Херард Гуэль (KTM; +16.21).

В общем зачете на первое место вышел Валькнер, который опережает на 39 минут 42 секунды ближайшего преследователя испанца Хоана Барреду (Honda). Прежний лидер француз Адриен ван Беверен (Yamaha) вынужден был сняться с «Дакара» из-за травмы, полученной в результате падения.

«Дакар»-2018. Мотоциклы. 10-й этап

1. Маттиас Валькнер (KTM) — 4:52.26

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +11.35

3. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +16.21

4. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +21.24

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +23.14...

14. Хоан Барреда Борт (Honda) +38.15...

16. Кевин Бенавидес (Honda) +47.35.

В классе внедорожников лучшим стал француз Стефан Петерансель (Peugeot). Второе время показал южноафриканец Жиниэль Де Вильерс (Toyota; +8.46), третье — испанец Карлос Сайнс (Peugeot; +13.07).

В общем зачете первым идет Сайнс, вторым — Петерансель (+50.35), третьим — катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota; +1:12.46).

«Дакар»-2018. Внедорожники. 10-й этап

1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 4:43.46

2. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +8.46

3. Карлос Сайнс (Peugeot) +13.07

4. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +19.11

5. Бернхард тен Бринке (Toyota) +22.22

6. Якуб Пшигонски («Мини») +23.42

7. Сириль Депре (Peugeot) +24.30

8. Орландо Терранова («Мини») +26.58

9. Микко Хирвонен («Мини») +27.41

10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +29.16.

Среди квадроциклов первым на этапе стал аргентинец Николас Кавильяссо (Yamaha), вторым — его соотечественник Херемиас Фериоли (Yamaha; +2.06), третьим — чилиец Игнасио Касале (Yamaha; +6.23). В генеральной классификации лидирует Касале, опережая на 1 час 41 минуту 3 секунды Фериоли.

«Дакар»-2018. Квадроциклы. 10-й этап

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 6:35.26

2. Херемиас Фериоли (Yamaha) +2.06

3. Игнасио Касале (Yamaha) +6.23

4. Дмитрий Шилов (Yamaha) +10.18

5. Марсело Медейрос (Yamaha) +15.59.

Девятый этап «Дакара», который должен был пройти в понедельник между боливийским городом Туписа и аргентинской Сальтой, был отменен из-за плохих погодных условий.