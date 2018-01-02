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    Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре

    Легкая атлетика
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    Мария Ласицкене
    На фото:Мария Ласицкене
    Европейская ассоциация легкой атлетики на своем официальном сайте объявила список номинантов на звание лучшей спортсменки декабря.

    В число претендентов на эту награду вошла российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

    В прошлом месяце россиянка заняла первое место на Рождественских стартах в Минске, преодолев планку на отметке два метра.

    Также на звание лучшей европейской легкоатлетки декабря претендуют бегуньи на длинные дистанции Ясемин Джан (Турция) и Алина Рех (Германия), бегунья на средние дистанции Хэрриет Ноулес-Джонс (Великобритания), а также бегунья на короткие дистанции Татьяна Пинту (Германия).

    На звание лучшего легкоатлета декабря претендуют бегун на длинные дистанции Жюльен Уондерс (Швейцария), марафонец Сондре Нордстад (Норвегия), бегуны на средние дистанции Якоб Ингебригтсен (Норвегия) и Джимми Грезье (Франция), а также бегун на длинные дистанции Каан Озбилен (Турция).

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