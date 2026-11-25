Международная федерация хоккея объявила, что обжалует в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных.

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30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские команды к пяти турнирам сезона-2026/27, в том числе к молодёжному чемпионату мира в Канаде и взрослому ЧМ в Германии. Коллегия пришла к выводу, что ИИХФ представила недостаточно доказательств, чтобы обосновать отстранение сборных соображениями безопасности.

ИИХФ уже пыталась добиться отвода двух арбитров

В своём заявлении ИИХФ сослалась на «сомнения в независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров» и сведения об их возможных связях с Россией — речь шла о председателе коллегии Джулио Палермо и арбитре Исмаиле Селиме. Оба участвовали в юридических мероприятиях в Москве, и федерация утверждала, что они не сообщили об этих поездках.

ИИХФ просила отвести обоих арбитров, однако 19 ноября стало известно, что комиссия Международного совета по спортивному арбитражу не стала рассматривать ходатайство, поскольку коллегия уже огласила решение. Теперь федерация намерена оспорить сам вердикт в швейцарском суде.

Россия намерена подать в суд из-за МЧМ

Молодёжный чемпионат мира должен был стать первым турниром для России после решения CAS. ИИХФ успела включить сборную в расписание вместо Норвегии, однако канадские власти отказались допускать российских хоккеистов, в том числе с действующими визами. 15 ноября ИИХФ подтвердила, что Россия пропустит МЧМ, и сохранила турнир за Канадой — МЧМ пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января, а в обновлённом расписании на сайте ИИХФ снова значится Норвегия.

Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона подаст в суд на ИИХФ. По его мнению, федерация нарушила собственные правила, когда оставила турнир за Канадой.

Михаил Дегтярёв globallookpress.com