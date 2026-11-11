Александр Овечкин в ночь на 11 ноября помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» на выезде — 3:2 (ОТ). На второй минуте овертайма Коул Хатсон получил шайбу от капитана и кистевым броском в дальний угол принёс «Вашингтону» победу, которая позволила «Кэпиталз» подняться на девятое место в Восточной конференции.

Александр Овечкин globallookpress.com

Одна передача до единоличного рекорда

Ассист на Хатсона стал для Овечкина 762-м в регулярках НХЛ — столько же на счету рекордсмена «Вашингтона» Никласа Бэкстрёма, выступавшего за клуб с 2007-го по 2023-й: следующая голевая выведет россиянина на чистое первое место.

Овечкин в матче с «Оттавой» x.com

Результативный пас позволил Александру прервать затянувшуюся семиматчевую серию без очков: теперь у Овечкина 1+4 в 16 играх сезона. А всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — 1692 результативных действия (930+762) в 1589 матчах.

Овечкин не забивает 11 матчей. Лишь однажды было дольше

Последний раз Овечкин забивал ровно месяц назад, 11 октября в ворота «Сиэтла» (3:5) — с тех пор прошло уже 11 матчей. За 21 год в НХЛ у россиянина была всего одна сухая серия ещё длиннее — в сезоне-2023/24 форвард не мог забить 14 игр подряд. Против «Оттавы» Александр даже в створ ни разу не попал.

На счету Овечкина по-прежнему 1007 голов в НХЛ с учётом плей-офф: до повторения абсолютного рекорда Уэйна Гретцки остаётся девять шайб.

Что будет дальше?

В ночь на 13 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях у «Нью-Джерси», начало — в 03:00 МСК.