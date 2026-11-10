Молодёжная сборная Швеции не выйдет на матч против России на МЧМ-2027, если команды встретятся на турнире. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского хоккейного союза Тони Вирен.

Молодёжная сборная Швеции по хоккею globallookpress.com

Федерация подтвердила отказ после того, как получила информацию о включении россиян в состав участников вместо Норвегии. По словам Вирена, пересматривать свою позицию шведы не планируют.

Отказ от возможного матча

«Если Швеция попадёт на Россию, мы не будем играть этот матч», — заявил Вирен в комментарии, опубликованном Sweden Herald. Таким образом, речь идёт об отказе от встречи с российской командой, а не о снятии Швеции со всего чемпионата — аналогичную позицию 9 ноября подтвердила Финляндия.

Генсек также заступился за Норвегию, которая завоевала путёвку на МЧМ, но теперь рискует потерять своё место.

«Это иначе как несправедливостью не назовёшь», — подчеркнул он.

Норвежская федерация, впрочем, ещё продолжает рассчитывать на участие в турнире.

Швеция и Россия попали в разные группы

Вчера стало известно, что ФХР получила календарь МЧМ-2027 с участием России. По информации «Матч ТВ», российской молодёжке отвели место в группе В: 26 декабря она должна сыграть с Чехией, 27-го — со Швейцарией, 29-го — с Канадой, 30-го — с Латвией. Швеция же сыграет в группе А, то есть пересечься команды могут только в плей-офф.

При этом публично ИИХФ ещё не объявила новый состав участников, а на сайте турнира в списке пока значится Норвегия. Сам чемпионат пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

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Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Шведская федерация хоккея подтвердила свою позицию, заодно заступившись за Норвегию принесёт прибыль 5000₽, общая выплата — 6000₽

В Канаде россиян по-прежнему не ждут

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что российской команды на МЧМ не будет, а правительство объявило об иммиграционных ограничениях для российских и белорусских спортсменов, представляющих свои страны. Исключение предусмотрено для отдельных атлетов в нейтральном статусе.

Теперь на вопрос об участии России ответил и министр спорта Канады Адам ван Куверден с примерно тем же посылом: с флагом и гимном никого не ждут, а возможность соревноваться в нейтральном статусе ещё нужно обсуждать.

Адам ван Куверден globallookpress.com

«Позиция ИИХФ и правительства Канады относительно допуска спортсменов из России и Беларуси была четкой с 2022 года: если они не выступают в нейтральном статусе, то не будут допущены к соревнованиям. Применение нейтрального статуса не тестировалось в командном формате.

Что касается участия Норвегии в этом турнире, на прошлой неделе я говорил с министром спорта Норвегии, это был хороший разговор. Мы надеемся увидеть норвежских спортсменов в Альберте в декабре и январе», — заявил ван Куверден.