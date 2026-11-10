Молодёжная сборная Швеции не выйдет на матч против России на МЧМ-2027, если команды встретятся на турнире. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского хоккейного союза Тони Вирен.

Молодёжная сборная Швеции по хоккею
Молодёжная сборная Швеции по хоккею globallookpress.com

Федерация подтвердила отказ после того, как получила информацию о включении россиян в состав участников вместо Норвегии. По словам Вирена, пересматривать свою позицию шведы не планируют.

Отказ от возможного матча

«Если Швеция попадёт на Россию, мы не будем играть этот матч», — заявил Вирен в комментарии, опубликованном Sweden Herald. Таким образом, речь идёт об отказе от встречи с российской командой, а не о снятии Швеции со всего чемпионата — аналогичную позицию 9 ноября подтвердила Финляндия.

Генсек также заступился за Норвегию, которая завоевала путёвку на МЧМ, но теперь рискует потерять своё место.

«Это иначе как несправедливостью не назовёшь», — подчеркнул он.

Норвежская федерация, впрочем, ещё продолжает рассчитывать на участие в турнире.

Швеция и Россия попали в разные группы

Вчера стало известно, что ФХР получила календарь МЧМ-2027 с участием России. По информации «Матч ТВ», российской молодёжке отвели место в группе В: 26 декабря она должна сыграть с Чехией, 27-го — со Швейцарией, 29-го — с Канадой, 30-го — с Латвией. Швеция же сыграет в группе А, то есть пересечься команды могут только в плей-офф.

При этом публично ИИХФ ещё не объявила новый состав участников, а на сайте турнира в списке пока значится Норвегия. Сам чемпионат пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

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В Канаде россиян по-прежнему не ждут

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что российской команды на МЧМ не будет, а правительство объявило об иммиграционных ограничениях для российских и белорусских спортсменов, представляющих свои страны. Исключение предусмотрено для отдельных атлетов в нейтральном статусе.

Теперь на вопрос об участии России ответил и министр спорта Канады Адам ван Куверден с примерно тем же посылом: с флагом и гимном никого не ждут, а возможность соревноваться в нейтральном статусе ещё нужно обсуждать.

Адам ван Куверден
Адам ван Куверден globallookpress.com

«Позиция ИИХФ и правительства Канады относительно допуска спортсменов из России и Беларуси была четкой с 2022 года: если они не выступают в нейтральном статусе, то не будут допущены к соревнованиям. Применение нейтрального статуса не тестировалось в командном формате.

Что касается участия Норвегии в этом турнире, на прошлой неделе я говорил с министром спорта Норвегии, это был хороший разговор. Мы надеемся увидеть норвежских спортсменов в Альберте в декабре и январе», — заявил ван Куверден.