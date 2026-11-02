Главный тренер СКА Андрей Разин подвёл итоги волевой победы своей команды в гостях над «Ак Барсом» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

После первого периода армейцы уступали со счётом 0:2, но смогли переломить ход игры. СКА теперь имеет 21 очко после 20 встреч и занимает 9‑е место в Западной конференции. Следующую игру команда проведёт 4 ноября в гостях против «Адмирала».

«Тяжёлая игра, много моментов было, с нашей стороны очень плохое начало в плане дисциплины. Проблема — удаления, связанные с плохой пересменкой, много удалялись в первой половине игры, забили хорошие голы, выстояли.

Это всё не быстрый процесс, первое удаление — неправильная смена, второе удаление — неправильно сыграл защитник, крайний нападающий. Это исправляется не за день, не за неделю. Понравился третий период, были хорошие позиционные атаки, не было удалений, двигали шайбу.

Никаких особенных слов не было, говорили, что надо поправить. Понятное дело, что в первую очередь — дисциплину. Перехватили инициативу, действовать дисциплинированнее и увереннее — такая была установка. Пять дней было перерыва: поработали над тактикой, видео смотрели, сейчас должно отложиться у ребят в голове», — сказал Разин после игры «Чемпионату».