Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3.

Счет в матче во втором периоде открыли хозяева поля. На 29-й минуте с передачи Адама Ружички отличился нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин. Уже через минуту защитник «Металлурга» Валерий Орехов восстановил равновесие. На 35-й минуте форвард гостей Андрей Козлов вывел магнитогорцев вперед.

В третьем отрезке игры на 42-й минуте нападающий Руслан Исхаков забросил третью шайбу гостей. На 53-й минуте форвард екатеринбуржцев Максим Денежкин сократил отставание, однако на 56-й минуте нападающий Нэйтан Тодд вернул преимущество «Металлургу». За две минуты до финальной сирены форвард «Автомобилиста» Александр Шаров установил окончательный результат встречи.

После этой победы «Металлург» набрал 36 очков в 23 проведенных матчах и продолжат удерживать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» потерпел поражение после четырехматчевой победной серии, остался с 22 баллами в активе после 21 игры и располагается на пятой строчке на Востоке.