Континентальная хоккейная лига отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд разрешил сборным России участвовать в международных соревнованиях.

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«КХЛ рада решению Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккейных сборных до международных соревнований. Поздравляем Федерацию хоккея России, Министерство спорта Российской Федерации с победой в важном деле по возвращению российского хоккея на международную арену. Это важное решение, которое добавит мотивации всем нашим хоккеистам и тренерам и позволит мировому хоккею вернуться в обычное рабочее русло.

В данный момент преждевременно говорить о возможных изменениях в структуре календаря сезона. После утверждения всех решений лига проведёт консультации с ФХР о порядке привлечения хоккеистов из КХЛ на международные соревнования.

Лига будет рада, если молодые игроки, которые ярко проявляют себя в КХЛ, смогут впервые за шесть лет принять участие в молодёжном чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 22 декабря наш хоккей отметит 80-летие, в день хоккея пройдут заключительные матчи Кубка Первых. Участие молодёжной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для наших болельщиков», — сказано в сообщении КХЛ.

Российская команда может вернуться на лед на ближайшем турнире. Им станет молодежный чемпионат мира. Соревнование пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Вердикт CAS окончательный и обжалованию не подлежит.