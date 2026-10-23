«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на третье место в Западной конференции, «Северсталь» с тем же количеством баллов опустился на четвертую строчку в турнирной таблице.

На 12-й минуте Роман Абросимов вывел гостей вперед. На 40-й минуте Павел Порядин реализовал большинство и сравнял счет. На 49-й минуте Сергей Лукьянцев забросил вторую шайбу красно-белых. На 55-й минуте шайба Ивана Рябова закрепила преимущество столичной команды.

«Спартак» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

4.15

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