«Спартак» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
На 12-й минуте Роман Абросимов вывел гостей вперед. На 40-й минуте Павел Порядин реализовал большинство и сравнял счет. На 49-й минуте Сергей Лукьянцев забросил вторую шайбу красно-белых. На 55-й минуте шайба Ивана Рябова закрепила преимущество столичной команды.
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на третье место в Западной конференции, «Северсталь» с тем же количеством баллов опустился на четвертую строчку в турнирной таблице.