Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Уступили прежде всего в контроле шайбы. До какого‑то момента организованно играли у себя в зоне, но в двух случаях уступили в борьбе, чем соперник и воспользовался.

Сколько времени нужно команде, чтобы перестроиться на новый рисунок игры? Мы ищем рисунок. Понятно, что когда в команде не такие большие изменения происходят, рисунок игры проще сохранять. Нам потребовалось полтора сезона, чтобы выстроить тот рисунок, набрать козыри, которые дали нам возможность хорошо сыграть. Сейчас в первый месяц важно было понять потенциал и возможности. Работа продолжается, ищем набор козырей. Нужно понять, за счет чего мы будем увереннее играть. Сейчас в плане реализации все выглядит не так, как хотелось бы. Но будем работать, необходимо время», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.