«Чикаго Блэкхоукс» заключит новое долгосрочное соглашение с защитником Боуэном Байрэмом, информирует инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в своих социальных сетях.

Боуэн Байрэм globallookpress.com

Новая сделка с игроком обороны будет рассчитана на шесть лет, а его среднегодовая зарплата (кэпхит) составит 12,5 миллионов долларов, при этом у 25-летнего хоккеиста остается еще один действующий сезон по прежнему контракту с окладом 6,25 миллионов. Напомним, ранее чикагский клуб выменял Байрэма из «Баффало Сэйбрз».

Всего в рамках регулярных чемпионатов НХЛ канадский защитник отыграл 328 матчей, записав на свой счет 152 балла (44 заброшенные шайбы и 108 результативных передач), а в 40 поединках плей-офф отметился 19 очками (4+15). В 2022 году хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли, выступая за «Колорадо Эвеланш».

Что касается «Чикаго», то по итогам минувшего сезона команда вновь не сумела пробиться в кубковую стадию, а в последний раз «Блэкхоукс» принимали участие в матчах на вылет еще в 2020 году.