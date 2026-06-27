В Баффало прошёл первый раунд 64‑го драфта НХЛ. По его итогам сразу три российских игрока нашли себе клубы.

«Баффало Сэйбрз» под 20‑м общим номером задрафтовал нападающего Илью Морозова.

«Монреаль Канадиенс» под 26‑м номером взял нападающего Глеба Пугачёва, который родился в Казахстане, а позже перебрался в Россию и играет в системе «Торпедо» (Нижний Новгород).

«Филадельфия Флайерз» под 27‑м номером выбрала защитника Максима Соколовского, который новый сезон проведёт в NCAA в составе команды Университета штата Мэн.

Во второй день состоятся раунды со второго по седьмой.