«Вегас» совершил обмен с «Рейнджерс», сообщает пресс-служба «рыцарей».

Павел Дорофеев globallookpress.com

В клуб из Нью-Йорка перешел российский форвард Павел Дорофеев. В обратном направлении последовали три драфт-пика — общий 26‑й и 92‑й выборы на драфте‑2026, а также выбор в первом раунде драфта‑2028 (с защитой топ‑10).

Россиянин подпишет контракт с «рейнджерами» сроком на семь лет.

В плей‑офф НХЛ‑2026 Дорофеев занял второе место в гонке снайперов, забросив 12 шайб в 22 играх. В регулярном чемпионате россиянин набрал 64 (37+27) очка.