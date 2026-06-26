Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался об игре российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова.

Матвей Мичков globallookpress.com

«Из действующих российских игроков, возможно, Мичков — один из самых талантливых. Другой вопрос, что немного смущают его постоянные попадания в непонятные истории. Дисциплина? Возможно, я не знаю, что это… Ну вот, например, Демидов: кто-нибудь слышал что-нибудь отрицательное в его контексте? Никто. А про Капризова? Мичков постоянно попадает в какие-то истории. И мне кажется, это мешает ему полностью реализовать свой талант — дисциплина. Вот если он сфокусируется на процессе, на хоккее полностью, отбросит все остальные вещи, то мне кажется, он может играть ещё сильнее!

Я бы не сказал, что это именно дисциплина. Ему нужно сфокусироваться на хоккее и постараться исправить свой имидж. В том плане, чтобы не было никаких негативных комментариев, связанных с ним», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

21-летний россиянин набрал 51 (20+31) очко за 81 матч в регулярном чемпионате в своём втором сезоне в НХЛ. Форвард выступает за «Филадельфию» с 2024 года.