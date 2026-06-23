Российский голкипер Сергей Бобровский может сменить клубную прописку в предстоящее межсезонье НХЛ.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Как сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для 37-летнего вратаря является «Торонто».

По мнению журналиста, именно канадский клуб способен предложить Бобровскому условия, которые он рассчитывает получить на рынке свободных агентов.

Главным камнем преткновения в переговорах между Бобровским и «Флоридой Пантерз» остается срок нового контракта. Российский голкипер заинтересован в долгосрочном соглашении на шесть или семь лет, тогда как стороны пока не смогли найти компромисс по этому вопросу.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и за это время стал одной из ключевых фигур команды. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ российский вратарь провел 52 матча, четыре из которых завершил без пропущенных шайб.