Форвард «Каролины» Тэйлор Холл рассказал о том, как сложно праздновать победу в Кубке Стэнли и насколько это энергозатратный процесс.

Тэйлор Холл globallookpress.com

«С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться — это тоже навык. Нужно уметь делать это хорошо. Но, знаете, веселиться легко, когда ты выиграл Кубок Стэнли», — цитирует хоккеиста пресс‑служба НХЛ.

В финальной серии «Каролины» обыграла «Вегас» со счётом 4:2. Для 34‑летнего Холла это первое чемпионство в карьере. Всего он провёл в плей‑офф 19 матчей и набрал в них 19 (7+12) очков.