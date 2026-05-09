Защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас, возможно, вернётся в состав команды в ходе второго раунда Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», которые ведут в серии со счетом 2-1. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.

35-летний хоккеист впервые полноценно поучаствовал в тренировке «Анахайма» после травмы нижних конечностей, полученной в первой игре серии 1/8 финала плей-офф против «Эдмонтон Ойлерз» 20 апреля. Гудас пропустил последние восемь матчей своей команды.

В регулярном чемпионате прошлого сезона защитник сыграл 56 матчей, забросив две шайбы и отдав 11 результативных передач, но его показатель полезности составил «-2». В текущем плей-офф он провёл лишь одну игру без результативных действий.