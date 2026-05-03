«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 5 мая.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков провел не самый удачный матч. Форвард не сумел отметиться результативными действиями.

Российский хоккеист «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу, прервав серию без набранных очков.

Главным героем встречи стал канадский форвард Логан Стэнковен , оформивший дубль. Еще одну шайбу в ворота гостей отправил американский нападающий Джексон Блэйк .

«Каролина» с победы стартовала во втором раунде Кубка Стэнли, уверенно обыграв «Филадельфию» на домашнем льду со счетом 3:0.

