Форвард «Тампы» Брэндон Хагель после четвертого матча первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2) оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Кучеров — лучший игрок в мире. Он делает это постоянно из года в год. Да, мне выпала возможность играть с ним много лет, так что, возможно, можно сказать, что я приобрел с ним некоторую химию. Но в то же время поставьте этого парня с любыми пятью игроками, и он сделает этих пятерых вокруг себя лучше», — приводит слова Хагеля пресс-служба НХЛ.

В Кубке Стэнли-2026 Кучеров в четырех играх записал в актив шесть очков.