Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон поделился своими мыслями о втором поражении команды в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Филадельфии Флайерз».

«Мы провели 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ. Мы хорошо знаем, как играть в хоккей. Иногда нам мешает излишняя задумчивость, и мы забываем полагаться на инстинкты, в чем мы были сильны раньше», — цитирует Карлссона журналист Уэс Кросби.

«Пингвинз» потерпели поражение со счетом 0:3 в ночь на вторник, 21 апреля. Серия пока что идет со счетом 2-0 в пользу «Флайерз». Встреча команд состоится 23 апреля.