Сформированы все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.

На старте турнира «Тампа» сыграет с «Монреалем», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Каролина» поборется с «Оттавой», а «Баффало» сразится с «Бостоном».

В Западной конференции на данный момент подтверждена одна пара — «Даллас» против «Миннесоты».

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь на 19 апреля по московскому времени.

Действующим обладателем трофея является «Флорида», однако в сезоне-2025/26 команда не смогла пробиться в плей-офф. В составе клуба выступают российские игроки — голкиперы Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.