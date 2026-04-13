Болельщики «Вашингтона» во время концовки домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0) обратились к Александру Овечкину с призывом не завершать карьеру после сезона-2025/26.  Об этом рассказал журналист официального сайта лиги Том Гулитти.

За полторы минуты до финальной сирены трибуны начали скандировать «Ещё один год», намекая на желание увидеть российского форварда в составе команды и в следующем сезоне.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.  Нападающий выступает за клуб с 2005 года.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче, набрав 63 (32+21) очка.