Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз».

Как сообщает лига, форвард довёл число своих голов в большинстве в текущем сезоне до 19 и тем самым повторил собственный рекорд клуба по этому показателю. Ранее такой же результат он демонстрировал в регулярке сезона-2023/2024.

Матч между «Далласом» и «Миннесотой», прошедший в ночь с 9 на 10 апреля на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе, завершился победой хозяев со счётом 5:4.