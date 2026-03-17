Сборная Канады по хоккею будет искать нового генерального менеджера, так как Дуг Армстронг решил покинуть свою должность.

«Пришло время перемен. Мне понравился каждый аспект этой работы. Конечно, хотелось бы уйти на пике. Но было бы эгоистично желать продолжения. Это был потрясающий опыт, и я думаю, что больше людей должны иметь возможность насладиться им. То достоинство и изящество, которые он продемонстрировал в Милане, я никогда не забуду. Мы стараемся вести себя профессионально и достойно. Но он выводит это на совершенно другой уровень», — сказал 61-летний Армстронг в интервью The Athletic.

Армстронг был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года, где команда завоевала серебряные медали. Также он входил в штаб команды на Играх 2010 и 2014 годов, которые завершились триумфом канадцев.