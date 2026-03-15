«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Вашингтона» отличились Мэтт Рой на 21-й минуте и Расмус Сандин на 43-й минуте.

В составе «Бостона» дублем отметился Чарли Макэвой, отличившись на 31-й и 50-й минутах.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Бостон». Победный бросок на счету Фрейзера Минтена.

После этого матча «Бостон» занимает 5-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Вашингтон» — на 11-й строчке с 74 баллами.