«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Вашингтона» отличились Мэтт Рой на 21-й минуте и Расмус Сандин на 43-й минуте.
В составе «Бостона» дублем отметился Чарли Макэвой, отличившись на 31-й и 50-й минутах.
Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Бостон». Победный бросок на счету Фрейзера Минтена.
После этого матча «Бостон» занимает 5-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Вашингтон» — на 11-й строчке с 74 баллами.