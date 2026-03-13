Как сообщает официальный сайт НХЛ, лига достигла договорённости о проведении двух матчей регулярного чемпионата в немецком Дюссельдорфе.
В рамках серии NHL Global Series Germany 2026 матчи пройдут 18 и 20 декабря 2026 года между «Оттава Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс».
Данное решение было принято с целью популяризации НХЛ за пределами Северной Америки.
В истории лиги лишь раз официальные матчи НХЛ проводились в Германии. Это было в октябре 2011 года: тогда «Баффало Сейбрз» обыграли «Лос‑Анджелес Кингс» со счётом 4:2.