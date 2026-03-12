Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский является главным фаворитом на победу в номинации «Везина Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Андрей Василевский globallookpress.com

Василевский набрал 71 очко в голосовании среди 16-ти журналистов.  Второе место занял другой россиянин Илья Сорокин из «Айлендерс» с 61 баллом, топ‑3 замкнул Логан Томпсон из «Вашингтона» (30).

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю регулярного сезона в НХЛ.  Победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

В последние два сезона победителем номинации становился Коннор Хеллебайк из «Виннипега».  Василевский также становился лауреатом премии в 2019-м году.