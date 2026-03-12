Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился впечатлениями о московском метро, сравнив его с метро Нью-Йорка.

Джозеф Чеккони globallookpress.com

«Я дважды спускался в метро и был приятно удивлен. Здесь все очень чисто, станции оформлены красиво и продуманы до мелочей. Я не ожидал, что метро будет выглядеть так хорошо. Летом прошлого года я пользовался метро в Нью-Йорке, и это было ужасно. Московское метро намного лучше, чище и безопаснее», — сказал Чеккони, его слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что летом 2025 года Джозеф Чеккони подписал контракт с «Авангардом» на один сезон. В текущем розыгрыше Чемпионата КХЛ он набрал 15 очков (1 шайба и 14 передач) в 53 матчах.