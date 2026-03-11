Словацкий защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец планирует стать свободным агентом летом.

Шимон Немец globallookpress.com

По данным The Athletic, 22-летний хоккеист мог покинуть команду до дедлайна на обмены, однако клуб не получил удовлетворительного предложения.

Руководство «Дэвилз» стремилось обменять Немеца на молодого и перспективного форварда для топ-6 состава.

Инсайдеры сообщают, что Немец рассчитывает на контракт, аналогичный соглашению Люка Хьюза — 63 миллиона долларов на семь лет с годовой зарплатой в 9 миллионов долларов.