Бывший хоккеист клубов ВХЛ Роман Николаев оценил шансы Ивана Демидова взять «Колдер Трофи» по итогам текущего сезона НХЛ.

Иван Демидов globallookpress.com

«Демидов очень крутой сезон проводит. В любом случае, для первого сезона это сто процентов большой прорыв. Вот и возможно, если бы была немного другая ситуация, он получил бы этот приз. Но, как мне кажется, приз однозначно отдадут Мэттью Шеферу. Просто он действительно хорош и бьет рекорды для 18-летних игроков и так далее. Мне почему-то кажется, что этот приз выиграет именно Шефер», — цитирует Николаева Liveresult.ru.

Ранее ESPN опубликовал список фаворитов на «Колдер Трофи», в числе которых находится российский форвард «Монреаля».

В текущем Демидов провел 62 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал 35 передач.