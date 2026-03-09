В опросе участвовали 16 экспертов, которые назвали свои пятерки лучших новичков регулярного чемпионата НХЛ. Очки начислялись по системе 5-4-3-2-1.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в тройку лучших претендентов на «Колдер Трофи», по результатам опроса официального сайта НХЛ.

