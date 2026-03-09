Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в тройку лучших претендентов на «Колдер Трофи», по результатам опроса официального сайта НХЛ.
В опросе участвовали 16 экспертов, которые назвали свои пятерки лучших новичков регулярного чемпионата НХЛ. Очки начислялись по системе 5-4-3-2-1.
Топ-5 претендентов на звание лучшему новичку сезона:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс») — 80 очков (16 первых мест);
2. Беккетт Сеннеке («Анахайм») — 56;
3. Иван Демидов («Монреаль») — 54;
4. Йеспер Валльстедт («Миннесота») — 15;
5. Оливер Капанен («Монреаль») — 11;