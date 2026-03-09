Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в тройку лучших претендентов на «Колдер Трофи», по результатам опроса официального сайта НХЛ.

Иван Демидов globallookpress.com

В опросе участвовали 16 экспертов, которые назвали свои пятерки лучших новичков регулярного чемпионата НХЛ.  Очки начислялись по системе 5-4-3-2-1.

Топ-5 претендентов на звание лучшему новичку сезона:

1.  Мэттью Шефер («Айлендерс») — 80 очков (16 первых мест);

2.  Беккетт Сеннеке («Анахайм») — 56;

3.  Иван Демидов («Монреаль») — 54;

4.  Йеспер Валльстедт («Миннесота») — 15;

5.  Оливер Капанен («Монреаль») — 11;