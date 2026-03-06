Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итог матча против «Авангарда» (3:1).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Соперник — очень мощная, системная и мастеровитая команда. С первых минут мы вошли в игру, ребята не уступали в единоборствах, играли надёжно, строго, самоотверженно, сделали 29 блокированных бросков. Отсюда и победа.

Ключевыми всегда являются настрой и уверенность в себе, не нужно смотреть, кто напротив, нужно смотреть, кто рядом. Да, по сезону были у нас, мягко говоря, не очень удачные матчи, но были и хорошие. Почти у всех команд бывают такие игры, однако красивые победы над серьёзными соперниками показывают, что ребята умеют играть в хоккей, что у них есть потенциал», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Благодаря победе «Сочи» набрал 44 очка, но остался на последнем месте в турнирной таблице в Западной конференции. ЦСКА с 76 баллами идет четвертым.