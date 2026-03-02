Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч прокомментировал возможный обмен шведского форварда команды «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в клуб «Детройт Ред Уингз».

Элиас Петтерссон globallookpress.com

27-летний игрок подписал контракт с кэпхитом в размере 11,6 миллиона долларов до конца сезона 2031/2032. Обмен возможен до 6 марта, однако в контракте Петтерссона присутствует пункт, запрещающий его перемещение в другую команду.

«Ред Уингз» проявляют активный интерес к игроку, располагая необходимыми активами и возможностью включить его зарплату в свой бюджет. Ранее стало известно, что «Ванкувер», занимающий последнее место в турнирной таблице НХЛ, готов рассмотреть предложения по всем своим игрокам.

В текущем сезоне Петтерссон сыграл 51 матч и набрал 35 очков (13 голов и 22 передачи), однако его статистика по полезности отрицательная — «-17».