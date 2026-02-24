СКА досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (4:2).

Матвей Короткий (СКА) globallookpress.com

«Армейцы» набрали 69 очков за 58 встреч и стали недосягаемыми для занимающих 9-е место в Западной конференции «Шанхайских Драконов» (51 балл, 59 встреч), включая личные встречи между командами.

СКА является одним из четырех клубов КХЛ, который не пропустил ни одного плей-офф Кубка Гагарина наряду с «Ак Барсом», «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

Также клуб из Санкт-Петербурга выигрывал Кубок Гагарина в 2015-м и 2017-м годах.