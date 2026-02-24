Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды от «Сибири» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Непростой матч, "Сибирь" — хорошая и организованная команда, хорошо играет в обороне, переходит в контратаку, они не давали нам возможности атаковать, садиться на них, выходили из‑под нашего прессинга. Не самый лучший матч провели, но нашли возможность взять два очка.

Вальяжность игроков? Отсюда и идут потери в средней зоне, больше думают об атаке, начинают "рыбачить". Нужно корректировать, мы так не играем. Мы слишком академично играем, нет агрессии, у ребят много мастерства, и они начинают искать друг друга», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» набрал 64 балла и поднялся на пятое место в Восточной конференции.