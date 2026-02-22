Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Шанхайских Драконов» (4:1).

Николай Заварухин
Николай Заварухин globallookpress.com

«Ребята боролись за результат, хотя многое не получалось, особенно реализация моментов в первом периоде.  Подошли без концентрации к этому.  Во втором периоде сыграла роль реализация, то, что забросили.  В третьем периоде нельзя так играть: было много потерь, передачи в никуда.  Но победа есть победа.

Во время тайм‑аута просил сыграть проще.  Были потери, соперник начал прессинговать.  Медленно принимали решения», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

Китайский клуб с 51 баллом после 58 игр идет девятым в Западной конференции.

Этот матч стал первой встречей команд в текущем сезоне КХЛ.  Следующая игра состоится 18 марта на домашней арене «Шанхайских Драконов».