«Я считаю, это была хорошая игра. У обеих команд было много моментов, и, думаю, болельщикам точно было интересно. "Монреаль" — хорошая команда», — цитирует Капризова сайт НХЛ.

28-летний россиянин забил гол в первом периоде и отличился в овертайме. Он был признан первой звездой матча.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался про матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ).

