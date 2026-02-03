Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался про матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ).

Кирилл Капризов
Кирилл Капризов globallookpress.com

28-летний россиянин забил гол в первом периоде и отличился в овертайме.  Он был признан первой звездой матча.

«Я считаю, это была хорошая игра.  У обеих команд было много моментов, и, думаю, болельщикам точно было интересно. "Монреаль" — хорошая команда», — цитирует Капризова сайт НХЛ.

«Миннесота» одержала четвертую победу кряду.  Клуб идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 76 очков.